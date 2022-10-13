Женщина упала с большой высоты в Иудее и Самарии

16:21, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
ребенок в больнице фото
Фото: canva.com

В Иудее и Самарии 50-летняя женщина получила серьезные травмы из-за того, что упала с большой высоты.

На место происшествия отправили вертолет, который спас пострадавшую и эвакуировал ее в больницу, сообщает Maariv.

Женщина получила травмы головы, конечностей и спины.

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