Женщина упала с большой высоты в Иудее и Самарии

Фото: canva.com

В Иудее и Самарии 50-летняя женщина получила серьезные травмы из-за того, что упала с большой высоты.

На место происшествия отправили вертолет, который спас пострадавшую и эвакуировал ее в больницу, сообщает Maariv. Женщина получила травмы головы, конечностей и спины. Также «Курсор» сообщал, что в пожаре в Бейт-Шемеше пострадали дети.

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Автор материала: Рами Мадрих