Женщина упала с большой высоты в Иудее и Самарии

На место происшествия отправили вертолет, который спас пострадавшую и эвакуировал ее в больницу, сообщает Maariv.
Женщина получила травмы головы, конечностей и спины.
Также «Курсор» сообщал, что в пожаре в Бейт-Шемеше пострадали дети.
В Иудее и Самарии 50-летняя женщина получила серьезные травмы из-за того, что упала с большой высоты.
На место происшествия отправили вертолет, который спас пострадавшую и эвакуировал ее в больницу, сообщает Maariv.
Женщина получила травмы головы, конечностей и спины.
Также «Курсор» сообщал, что в пожаре в Бейт-Шемеше пострадали дети.
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