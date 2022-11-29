Женщине во время лечения зубов в клинике Маккабидент в легкие попал бур

Мировой суд Тель-Авива удовлетворил иск женщины, которая пострадала во время стоматологической процедуры в поликлинике «Маккабидент» в Кфар-Сабе. В ее легкие попала часть инструмента.

Об этом сообщает юридический сайт Psakdin.

Инцидент произошел еще в 2017 году. Женщина пришла на прием к стоматологу и во время лечения зуба стоматологический бур попал ей в рот, а потом в легкие. Чтобы извлечь его, пострадавшей пришлось перенести операцию.

Женщина обвинила врача в халатности и подала на медицинское учреждение иск, потребовав моральную компенсацию.

Представители «Маккабидент» возразили, отметив, что никакой халатности не было. Но судья не согласилась с их доводами, поскольку факт выпадения бура и его попадание в легкие пациентки свидетельствует об обратном.

К тому же, сам стоматолог рассказал, что чувствует свою вину за происшествие. Он сразу после случившегося доставил свою пациентку в больницу, отметив, что это «экстренный случай».

В постановление суда сказано, что женщине поликлиника должна выплатить компенсацию за расходы на уход, лечение, поездки к врачам, потерю заработка, а также перенесенный стресс и боли, в частности за операцию по извлечении бура с легких. Размер компенсации становит 150 тысяч шекелей, но «Маккабидент» еще должен оплатить судебные издержки в размере 35 тысяч шекелей.

«Курсор» писал ранее, что жительнице Холона, которая сломала левую лодыжку при выходе из автобуса «Эгед» выплатили компенсацию в 350 тысяч шекелей.