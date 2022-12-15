Женщины впервые сдали государственный экзамен в Израиле по еврейскому религиозному праву

По словам раввина, это «очень важный и значимый момент для женщин в мире галахи».

Впервые в истории Израиля Министерство по делам религий провело экзамен для женщин-знатоков Торы, чтобы проверить их знания в области галахи, или еврейского религиозного закона.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

В середине ноября экзамен сдавали 16 женщин. Среди тестируемых предметов были законы о шаббате, браке и разводе, семейной чистоте и трауре, а также других предметах, которые будут проверены в будущем.

«Это очень важный и значимый момент для женщин в мире галахи», — сказала раввин Девора Эврон, директор Женского института галахического лидерства Сьюзи Брэдфилд (WIHL) Камня Ор Торы (WIHL), где 12 женщин приняли тест изучил.

Раввин доктор Кеннет Брандер, президент и глава ешивы «Камень Ор Тора», добавил: «Это историческое событие демонстрирует замечательную самоотверженность и достижения наших 12 ученых WIHL».

Экзамен, аналогичный экзамену, сдаваемому израильским раввинатом мужчинам, готовящимся к рукоположению, был проведен после петиции в Верховный суд, заседающего в качестве Высокого суда справедливости, поданной группой религиозной защиты ITIM от имени восьми женщин, изучающих галаху.

В петиции утверждается, что главный раввинат дискриминировал женщин-религиозных ученых, не позволяя им сдавать экзамены, поскольку они могут быть требованием для определенных должностей государственной службы. Таким образом, государство наносило ущерб их способности найти работу.

Однако экзамены, сдаваемые женщинам, не были идентичны экзаменам, сдаваемым кандидатами-мужчинами, а это означает, что их сдача не обеспечит доступ к рассматриваемым должностям государственной службы. В результате ITIM продолжит подачу петиции в Высокий суд.

«Курсор» сообщал, что в Ликуд требуют отстранить женщин-военнослужащих от тюремной службы.