Жестокое изнасилование женщины в Гедере: названо имя подозреваемого

Полиция подозревает, что мужчина следил за своей жертвой несколько дней.

В понедельник, 6 февраля, было разрешено к публикации имя мужчины, который подозревается в жестоком изнасиловании женщины на глазах у ее детей в Гедере. Им оказался 22-летний житель незаконных бедуинских поселков Баракат Абу-Аса.

В полиции отметили, что его образцы ДНК совпадают с теми образцами, которые были обнаружены на теле пострадавшей. Ранее подозреваемый был задержан на нарушение правил дорожного движения, а вот уголовного прошлого у него нет.

Предполагается, что Абу-Асанаблюдал за своей жертвой несколько дней и заранее планировал ворваться в ее дом. Он проник в ее квартиру ночь, когда она спала вместе с тремя детьми, заклеил ей рот скотчем и начал угрожать ножом.

Мать умоляла его не причинять вреда ее детям, пока Абу-Аса ее насиловал. После этого он бежал на территорию Палестинской автономии.

Среди преступлений, приписываемых Абу-Асе: принуждение к половому акту посредством угроз с применением оружия, совершение полового акта с причинением телесных повреждений, содомия и взлом квартиры.

«Курсор» писал ранее, что в соцсетях появилась фотография мужчины, подозреваемого в изнасиловании женщины на глазах у ее детей в Гедере.

Еще мы писали, что 4 февраля полиция сообщила о задержании 22-летнего бедуина, подозреваемого в изнасиловании матери троих детей в Гедере, а также шестерых его родственников.