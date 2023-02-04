Арестован подозреваемый в изнасиловании матери троих детей в Гедере

По словам местных жителей, город «кишит нелегалами», которые то и дело взламывают квартиры, грабят, воруют и пытались даже похитить детей из школы.

Полиция сообщила о задержании 22-летнего бедуина, подозреваемого в изнасиловании матери троих детей в Гедере, а также шестерых его родственников.

Об этом пишет портал Israel Info.

Сообщается, что главного подозреваемого обнаружили благодаря собранным криминалистами уликам — следы привели к работавшей в городе бедуинской семье.

«Преступник попал в объективы охранных видеокамер — мужчина к куртке с капюшоном и в маске пытался войти в подъезд в третьем часу ночи, не смог открыть кодовый замок, забрался на козырек подъезда, а оттуда в окно квартиры второго этажа, которое, видимо, было оставлено открытым», — информирует издание.

Согласно информации СМИ, подозреваемый был задержан на палестинских территориях после длительной погони.

«После вопиющего преступления жители Гедеры устроили демонстрацию против полиции, которая, по их словам, не защищает город от разгула преступности. Горожане говорили журналистам, что город «кишит нелегалами», которые то и дело взламывают квартиры, грабят, воруют и пытались даже похитить детей из школы. Министру внутренней безопасности Бен-Гвиру, приехавшему в Гедеру в пятницу, устроили шумную обструкцию», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, полиция Израиля сообщила, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.