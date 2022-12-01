Жестокое нападение на водителя автобуса: обнародовано видео

12:43, Сегодня
Новости Израиля
жестокое нападение на водителя автобуса: обнародовано видео 1 декабря, 2022
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Водитель автобуса госпитализирован после жестокого нападения.

Водитель автобуса был госпитализирован после жестокого избиения 28-летним мужчиной в городе Йокнеам.

Мужчина потребовал, чтобы водитель остановился на светофоре, где не было остановки рейсовых автобусов.

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