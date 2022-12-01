Жестокое нападение на водителя автобуса: обнародовано видео

Водитель автобуса был госпитализирован после жестокого избиения 28-летним мужчиной в городе Йокнеам.
Мужчина потребовал, чтобы водитель остановился на светофоре, где не было остановки рейсовых автобусов.
Водитель автобуса госпитализирован после жестокого нападения.
Водитель автобуса был госпитализирован после жестокого избиения 28-летним мужчиной в городе Йокнеам.
Мужчина потребовал, чтобы водитель остановился на светофоре, где не было остановки рейсовых автобусов.
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