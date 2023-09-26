Жестокой убийство на севере — в полиции рассказали подробности

В Гильбоа произошло убийство. Одного из подозреваемых арестовали в Бен-Гурионе.

Полиция Северного округа с помощью спецслужб сегодня утром задержала семерых человек по подозрению в причастности к ограблению и жестокому убийству 76-летнего мужчины, произошедшему около месяца назад.

Расследование пока находится на начальной стадии. Подозреваемые будут доставлены в мировой суд Нацарета с просьбой о продлении срока их содержания под стражей.

Инцидент произошел 6 августа, когда израильская полиция получила сообщение о старике, которого нашли мертвым в своем доме. В ходе предварительного расследования выяснилось, что несколько подозреваемых пришли к нему домой якобы с целью ограбить его имущество, а затем убили его и скрылись с места происшествия.

Сегодня утром сотрудники полиции Северного округа совершили рейды по ряду объектов в населенных пунктах региона и арестовали 7 подозреваемых по подозрению в совершении преступления.

Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в свадебное путешествие.