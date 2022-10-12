Житель Назарета выпустил по магазину 15 пуль: ему предъявили обвинение

Сообщника, который помогал подозреваемому во время инцидента, полиция до сих пор не поймала.

Во вторник, 11 октября, прокуратура Северного округа предъявила обвинительное заключение 19-летнему Асаду Аони Зуави из Назарета за стрельбу по магазину.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент произошел в торговом центре Ноф а-Галиля два месяца назад. Подозреваемый выпустил по магазину «Prime Optica» 15 пуль, после чего вместе с сообщником скрылся с места происшествия. Полиция до сих пор не поймала второго подозреваемого.

Согласно материалам дела, 19-летний житель Назарета продумал план преступления: он припарковал в одном из переулков автомобиль, зарегистрированный на его семью, дождался сообщника, который подъехал на скутере, передал ему мотоциклетный шлем и повез в сторону торгового центра.

Спустя несколько минут они подъехали к торговому центру, где находилось в тот момент много людей, а в самом магазине было четыре посетителя. Мужчина достал пистолет, выпустил 15 пуль и скрылся вместе с подельником. Они доехали до автомобиля и разъехались в разные стороны.

Сам Зуави отрицает вину и подчеркивает, что у него не было оснований открывать огонь по магазину.

«Курсор» писал ранее, что 24 сентября, двое неизвестных обстреляли супермаркет в Нагарии. Помещению был нанесен ущерб.