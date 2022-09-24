В Нагарии неизвестные обстреляли магазин: первые подробности

Полиция начала расследование. На какой почве произошла эта стрельба, не сообщалось, о задержании подозреваемых — тоже.

В ночь на субботу, 24 сентября, двое неизвестных обстреляли супермаркет в Нагарии. Помещению был нанесен ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба News.walla.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, сообщили, что по предварительным данным, конфликт мог произойти на «деловой почве». Стрелявших пока не задержали. Расследование дела продолжается.

Чаще всего таким образом криминальные группировки пытаются запугать владельцев бизнесов с целью навязать им свою «крышу». Как правило, они обстреливают пустые магазины или поджигают их.

В полиции отметили, что в Галилее за эту ночь было еще одно сообщение о стрельбе. Пулевое ранение получил житель деревни ярма. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

«Курсор» писал ранее, что полиция Северного округа Израиля‎ устанавливает обстоятельства стрельбы на детской площадке. В городском парке в районе Эйн-Афия Шефарама неизвестные стреляли в женщину.

Еще мы писали, что неизвестные обстреляли трактор, принадлежащий министерству обороны, в палестинской деревне Джаламе в Самарии. Водитель трактора не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Напомним, что 2 сентября, израильская полиция задержала мужчину, который в Ашдоде ранил человека и пытался скрыться с места преступления. Им оказался 51-летний житель города Арье Бухник.