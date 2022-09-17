Втирался в доверие к жертвам: житель Тель-Авива задержан за присвоение тысячи шекелей

Израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.
Об этом сообщает издание «НЭП».
Предварительное расследование показало, что подозреваемый для обмана доверчивых граждан использовал различные способы. Он представлялся работником социальной службы, кредитной компании, офицером службы безопасности банка, а иногда и сотрудником полиции. Когда бдительность жертв была усыплена, мужчина получал доступ к кредитным картам и банковским счетам граждан и таким образом присвоил себя тысячи шекелей.
Долгое время житель Тель-Авиве находился за границей, но полиция сумела его задержать во время его непродолжительного пребывания в Израиле. Суд продлил срок его задержания под стражей.
Полиция призывает граждан, ставших жертвой мошенника, обратиться с соответствующей жалобой в ближайшее отделение.
«Курсор» писал ранее, что полиция задержала 31-летнего жителя Рамлы по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.
Еще мы писали, что департамент кибербезопасности Государственной прокуратуры предъявил обвинительное заключение в магистратском суде Ришон-ле-Циона 20-летнему Ярину Йемину из Холона за мошенничество с кредитными картами и взлом банковских счетов.