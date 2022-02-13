Житель Ришон ле-Циона чудом остался жив после укуса змеи

Николай Романов, житель Ришон ле-Циона, сегодня пришел в себя в больнице «Вольфсон» в Холоне. Вчера его укусила змея, когда он гулял с собакой недалеко от парка «Суперленд».

Житель Ришон ле-Циона чудом остался жив после укуса змеи, потому что не сразу обратился за помощью медицинской службы. Вчера, когда он гулял недалеко от парка «Суперленд» вместе со своей собакой, его укусила змея.

Потерпевший Николай Романов сначала решил поехать к друзьям в Бат-Ям, что-бы оставить там свою собаку. Судя по его словам, ему больше не с кем оставить животное. И только потом он вызвал скорую помощь. Он отметил, что к этому моменту уже практически ничего не видел.

Специалисты медицинской службы обнаружили мужчину в своей машине с распухшей от укуса ногой и доставили его в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент состояние потерпевшего стабилизировалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако он все еще жалуется на самочувствие.

«Я все еще не очень хорошо себя чувствую и не могу встать», — добавил Романов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция Израиля арестовала жителя Умм-эль-Фахма за угрозы имаму.

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