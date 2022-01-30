Житель Ришон ле-Циона умер от холода

Сильные продолжительные холода опасны для жизни людей, которые не могут обогреть жилище, а то и вовсе лишены крыши над головой.

Жители дома на улице Ротшильд в Ришон ле-Ционе нашли на автостоянке человека, который не подавал признаков жизни. Они вызвали скорую помощь, и парамедики констатировали смерть молодого мужчины — на вид 30-летнего. У него были явные признаки гипотермии. Другими словами человек просто умер от холода — в настоящий момент ночная температура в городе опускается до 5–6 градусов выше ноля. По всей видимости, речь идет о человеке без определенного места жительства.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Мэрия Ришон ле-Циона выясняет, был ли этот человек известен социальным службам города. Также в мэрии сообщили, что в городе есть специальное жилище для бездомных на 25 спальных мест, а муниципальные инспекторы обходят город в холодное время года в поисках бездомных людей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что житель Тират-Кармеля арестован по подозрению в расходовании средств своей покойной матери.

Житель Тират-Кармеля был арестован по подозрению в изъятии 730 000 шекелей денег социального страхования, предназначенных для его покойной матери.

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