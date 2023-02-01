Житель Ришон ле-Циона запер соседку в лифте и проколол ей шины из-за замечания

Жительница Ришон ле-Циона сделала невинное замечание своему соседу и после пожалела, поскольку мужчина начал создавать ей проблемы и предостерегать, чтобы она «берегла детей».

Об этом пишет сайт mynet.

Женщина рассказала, что однажды встретила соседа и сделала замечание, что он моет свой автомобиль у дома общей водой, за которую платят все жильцы. Более того, он нагло занял общие кладовки дома, хотя в самом доме не живет, он просто часто приезжает навестить свою мать. Через день после замечания насчет воды женщина обнаружила колеса своего автомобиля проколотыми.

А однажды она вошла в лифт и кто-то отключил электричество в доме. Женщине пришлось просидеть там 15 минут, пока другой сосед не поднял рубильник и не помог ей выбраться.

Жительница дома считает, что это проделки сына ее соседки. Он начинает ее пугать, поскольку все время повторяет слова: «Береги детей».

Пострадавшая в поисках защиты решила подать жалобу в полицию, но там ее перенаправили в суд, посоветовав получить запрет на приближение. Однако в суде, выслушав женщину, пришли к выводу, что для такого запрета оснований нет, поскольку женщина «не смогла предоставить весомых доказательств».

«Курсор» писал ранее, что жительница Хайфы из-за кошек побила сожителя и грозилась его сжечь.