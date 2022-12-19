Жительница Хайфы из-за кошек побила сожителя и грозилась его сжечь

В воскресенье, 18 декабря, в мировом суде Петах-Тиквы 37-летней жительнице Хайфы предъявили обвинение в физическом насилии и угрозах своему бывшему возлюбленному.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Спор между партнерами возник из-за опеки над кошками. Женщина после разрыва с возлюбленным вернулась в Хайфу и потребовала себе домашних животных, но мужчина не захотел их отдавать.

Спустя несколько дней обвиняемая приехала в Петах-Тикву, чтобы «вызволить» своих любимцев.

Чтобы выманить бывшего сожителя, она отключила во всем подъезде электричество. Когда он вышел из квартиры, она применила перцовый газовый баллончик, связала мужчину веревкой и пошла искать кошек.

Связанному мужчине удалось позвонить в дверь к соседям, которые вызвали полицию и помогли ему освободиться. В обвинительном заключении сказано, что после этого он подвергся нападению вторично — бывшая подруга побила его и пригрозила сжечь.

«Курсор» сообщал, что израильтян предупредили о мошенниках, действующих от имени Хеврат хашмаль.