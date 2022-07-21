Житель юга Израиля обвиняется в насилии трех малолетних дочерей

Подсудимому приписывают совершение таких преступлений, как изнасилование, изнасилование в извращенной форме и непристойные действия.

Сегодня, 21 июля, прокуратура возбудила уголовное производство против 46-летнего жителя юга, который на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие над своими малолетними дочерями.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что в обвинительном заключении подсудимому приписывают совершение таких преступлений, как изнасилование, изнасилование в извращенной форме и непристойные действия не по обоюдному согласию.

Обвинение потребовала оставить отца под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении его.

«Курсор» писал ранее, что прокуратура Южного округа подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя юга, утверждая, что он совершил половые преступления в семье в отношении двух своих несовершеннолетних племянниц, включая изнасилование, непристойные действия и сексуальные домогательства.

Еще мы писали, что родители в возрасте 30 лет подозреваются в постоянном физическом насилии над двумя своими детьми. Дети совсем маленькие, малышам два и четыре года.

Напомним, что следователи полицейского участка Нетании начали ускоренное расследование, получив на выходных жалобу на подозрение в изнасиловании 16-летней несовершеннолетней в клубе в городе.