Насилие над детьми: в Негеве соцработники спасли двоих малышей

Работники социальной службы забрали двух малышей в возрасте двух и четырех лет из семьи, где они подвергались постоянному насилию со стороны родителей.

Родители в возрасте 30 лет подозреваются в постоянном физическом насилии над двумя своими детьми. Дети совсем маленькие, малышам два и четыре года.

Сотрудники службы социального обеспечения изъяли обоих детей из дома в городе Димона, на юго-востоке от Беэр-Шевы.

В отчете специалистов по защите детей сообщается, что родители пытались скрыть синяки двухлетнего ребенка с помощью косметики. У четырехлетнего ребенка также были обнаружены следы насилия на теле.

Предполагается, что дети подвергались физическому насилию со стороны родителей в течение длительного времени. А нерадивые взрослые скрывали следы побоев на теле с помощью косметических средств.

В понедельник родители будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы.

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