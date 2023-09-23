Жители Газы запускают шары с зажигательными устройствами на границе с Израилем

Беспорядки вдоль границы сектора Газа с Израилем продолжаются.

В субботу вечером десятки палестинцев устроили беспорядки вдоль границы сектора Газа с Израилем. Уточняется, что они жгли шины и, известно об одном случае, когда участники беспорядков бросили самодельную бомбу в сторону израильских сил. Также к границе летят воздушные шары с зажигательными устройствами.

Об этом пишет The Times of Israel.

Военные отметили, что реагируют соответствующими мерами по разгону беспорядков.

Издание напоминает, что в пятницу Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа после того, как зажигательные устройства на воздушных шарах, пролетевшие над границей, вызвали три пожара на юге нашей страны.

В последние недели палестинцы почти ежедневно устраивают беспорядки на границе с сектором Газа.

صور من التظاهرات الشعبية على حدود قطاع غزة. pic.twitter.com/OBR20bieTw — Jmedia (@Jmediaps) September 23, 2023

Ранее "Курсор" писал о том, что столкновения возобновились на границах сектора Газа. В то же время израильские масс-медиа информировали о том, что ЦАХАЛ открыли огонь по палестинцу, бросившему взрывное устройство у границы сектора Газа во время вспыхнувших беспорядков.

Также мы сообщали, что что ХАМАС угрожает возобновлением «маршей возвращения» у забора безопасности. Наблюдатели отмечают, что ХАМАС находится в сложном положении в секторе Газы. Население недовольно правительством из-за роста безработицы и ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, стало известно о новой угрозе со стороны ХАМАСа. Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра Израиля считает, что боевики ХАМАСа могут попытаться похитить израильтян за границей во время нынешних еврейских праздников.