Столкновения возобновились на границах сектора Газа

Сотни палестинцев жгут автомобильные покрышки и пытаются прорваться к пограничным заграждениям.

Эскалация на южных границах страны продолжается восьмой день подряд.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что сотни палестинцев жгут автомобильные покрышки и пытаются прорваться к пограничным заграждениям, кидая самодельные взрывные устройства в сторону израильских солдат. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

В то же время израильские масс-медиа информируют о том, что ЦАХАЛ открыли огонь по палестинцу, бросившему взрывное устройство у границы сектора Газа во время вспыхнувших беспорядков.

Тем временем палестинские СМИ сообщили, что молодые жители Газы запускали зажигательные шары из сектора Газа в сторону Израиля.

Ранее Курсор писал о том, что ХАМАС угрожает возобновлением «маршей возвращения» у забора безопасности. Наблюдатели отмечают, что ХАМАС находится в сложном положении в секторе Газы. Население недовольно правительством из-за роста безработицы и ухудшения экономической ситуации. Братские арабские страны не помогают ХАМАСу, а Израиль отвечает на терроризм в Иудее и Самарии, не увеличивая число разрешений на работу для жителей сектора.

Также мы сообщали о новой угрозе со стороны ХАМАСа. Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра Израиля считает, что боевики ХАМАСа могут попытаться похитить израильтян за границей во время нынешних еврейских праздников.