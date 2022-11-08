Жители Хайфы хотят избавиться от диких кабанов: готовы платить больше налогов

Жители Хайфы неоднократно жалуются на диких кабанов, которые могут свободно разгуливать по улицам и даже пробираться в жилые дома, устраивая там беспорядки. Половина горожан готова платить больше налогов, если деньги направят на борьбу с животными.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Исследование, проведенное Университетом Хайфы показало, что процент горожан, которые пострадали от диких кабанов или чувствуют угрозу с их стороны, увеличился почти в 5 раз (до 29 процентов), хотя в конце 2019 года этот показатель был всего 6 процентов.

Исследователи предложили горожанам три потенциальных инициативы по уничтожению диких кабанов на улицах Хайфы.

Первый состоял в том, чтобы полностью искоренить диких кабанов в общественных местах. Он включал 9 действий по предотвращению и реагированию, в частности ограничение источников пищи, починку мусорных баков, постройку заграждений.

Также был предложен частичный план искоренения диких кабанов, который включает в себя 3 ответных действия: капитальный ремонт муниципальной системы очистки, круглосуточную линию экстренной помощи и добровольный патруль.

Третий план предполагал невмешательство и не предусматривал повышение налогов.

Согласно опросу, 46% респондентов выбрали полную или частичную инициативу для решения проблемы. Исследование пришло к выводу, что средний житель Хайфы был готов платить дополнительно 19 шекелей в виде налогов на недвижимость в месяц, если бы они были направлены на борьбу с кабанами.

«Курсор» писал ранее, что кабан напал на несовершеннолетнюю возле кафе-мороженого в Хайфе.