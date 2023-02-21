Жители Модиина обнаружили древний артефакт: что нашли

Семейная пара из поселения Цур-Ицхак отправилась на прогулку по южным холмам в районе Модиина и случайно обнаружила артефакт, датированный 6-7 веком нашей эры, который, возможно, был вымыт дождями из почвы. Обнаружив глиняное личико, они связались с Управлением древностей, чтобы сообщить о своей находке.

Об этом сообщает «Іsraelinfo«.

Археолог Иси Корнфельд, извлекший предмет из земли, объяснил, что это была ручка декоративного глиняного светильника византийского периода. Глиняные светильники использовались для освещения в домах того времени, и данная ручка, судя по всему, служила не только утилитарным, но и декоративным целям.

Директор Управления древностей Эли Эскозидо выразил благодарность семье Лави и отметил, что обнажение артефакта могло произойти из-за дождевых потоков, размывших почву и выставивших наружу слой древнего периода. Он также призвал общественность быть внимательной и не трогать древние находки, а сообщать об этом Управлению древностей.

בני משפחת לביא טיילו בגבעות מודיעין ביום שבת האחרון, כשלפתע הבחינו בפרצוף קטן עשוי חרס, «מביט» לעברם מהאדמה.

המשפחה יצרה קשר עם רשות העתיקות, אשר קבעה כי מדובר בקצה עיטורי של ידית נר מהתקופה מתקופה הביזנטית לפוסט המלא: https://t.co/pj450jc2GL צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות. pic.twitter.com/sS8H8viPt5 — רשות העתיקות — Israel Antiquities Authority (@AntiquitiesIL) February 21, 2023

Напомним, в Бельгии археологи обнаружили часть загадочного римского артефакта, известного как «римский додекаэдр», с помощью металлоискателя. Додекаэдры — это небольшие предметы, в основном сделанные из бронзы и имеющие форму додекаэдра с двенадцатью плоскими пятиугольными гранями.

Найденные артефакты, которых было обнаружено около 120 с XVIII века, долгое время ставили перед исследователями загадку, поскольку подобные многоугольные предметы не упоминались в римских письменах или рисунках. Эти предметы иногда называют галло-римскими додекаэдрами, потому что большинство додекаэдров нашли на территориях, которые совпадали с кельтской цивилизацией.