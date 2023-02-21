Жители Модиина обнаружили древний артефакт: что нашли

16:02, Сегодня
Новости Израиля, Общество
археология фото
Фото: depositphotos.com

Семья вышла на прогулку наткнулась на уникальную находку.

Семейная пара из поселения Цур-Ицхак отправилась на прогулку по южным холмам в районе Модиина и случайно обнаружила артефакт, датированный 6-7 веком нашей эры, который, возможно, был вымыт дождями из почвы. Обнаружив глиняное личико, они связались с Управлением древностей, чтобы сообщить о своей находке.

Об этом сообщает «Іsraelinfo«.

Археолог Иси Корнфельд, извлекший предмет из земли, объяснил, что это была ручка декоративного глиняного светильника византийского периода. Глиняные светильники использовались для освещения в домах того времени, и данная ручка, судя по всему, служила не только утилитарным, но и декоративным целям.

Директор Управления древностей Эли Эскозидо выразил благодарность семье Лави и отметил, что обнажение артефакта могло произойти из-за дождевых потоков, размывших почву и выставивших наружу слой древнего периода. Он также призвал общественность быть внимательной и не трогать древние находки, а сообщать об этом Управлению древностей.

Напомним, в Бельгии археологи обнаружили часть загадочного римского артефакта, известного как «римский додекаэдр», с помощью металлоискателя. Додекаэдры — это небольшие предметы, в основном сделанные из бронзы и имеющие форму додекаэдра с двенадцатью плоскими пятиугольными гранями.

Найденные артефакты, которых было обнаружено около 120 с XVIII века, долгое время ставили перед исследователями загадку, поскольку подобные многоугольные предметы не упоминались в римских письменах или рисунках. Эти предметы иногда называют галло-римскими додекаэдрами, потому что большинство додекаэдров нашли на территориях, которые совпадали с кельтской цивилизацией.

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