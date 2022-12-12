Жительница Акко подала против стоматолога иск на 2,5 млн шекелей

57-летняя жительница Акко подала против стоматолога из Кирьят-Бялика, у которого лечила зубы, иск в мировой суд Тель-Авива и требует 2,5 миллиона шекелей.

Об этом сообщает издание mynet.

В заявлении женщина рассказала, что обратилась к стоматологу для частичного восстановления зубов на обеих челюстях. Он провел рентген и другие необходимые процедуры и посоветовал ей удалить несколько зубов и установить 14 имплантов.

Женщина согласилась и ей провели лечение под общей анестезией, во время которой вживили искусственную кость вокруг имплантов. С того момента жительница Акко начала испытывать сильные боли, а потом у нее началась отечность. Из-за этого на протяжение нескольких месяцев ей пришлось принимать много анальгетиков. Женщина снова пришла к стоматологу и пожаловалась на ухудшение самочувствия, он провел ей несколько дополнительных процедур, но ситуация усугубилась, поскольку из-за болей пациентка не могла употреблять твердую пищу.

В иске говорится, что протезы, установленные специалистом, не подходили к челюсти и выпадали. Из-за неправильного лечения у женщины начался воспалительный процесс. Женщина представила суду медицинские справки от эксперта и челюстно-лицевого хирурга, который подтвердил, что действия стоматолога принесли пациентке серьезный ущерб и что лечение проводилось халатно. Теперь израильтянка добивается материальной компенсации в размере 2,5 млн шекелей за перенесенные страдания.

«Курсор» писал ранее, что израильтянин судится с больницей «Ассута», расположенной в Ашдоде, из-за ошибки врачей. Мужчина утверждает, что ему провели операцию не на той ноге.