Мужчина подал в суд на клинику Ассута из-за операции не на той ноге

Израильтянин судится с больницей «Ассута», расположенной в Ашдоде, из-за ошибки врачей. Мужчина утверждает, что ему провели операцию не на той ноге.

Об этом сообщает Timesofisrael.

По словам пациента, он был потрясен когда, пришел в себя после операции. Он обнаружил, что врачи вместо левого колена, где у него произошел разрыв мениска, прооперировали ему правое колено. Пострадавший подал в суд и требует от медицинского учреждения моральную компенсацию за боль и страдания в сумме 575 тысяч шекелей (166 тысяч долларов).

Журналисты пытались связаться с руководством клиники «Ассута» с просьбой дать комментарий, но там заявили, что отвечать будут только адвокату.

«Курсор» писал ранее, что медицинский центр, находящийся в Рамат-Гане, оказался второй год подряд на тринадцатом месте. Всего журналисты включили в рейтинг примерно 300 медицинских заведений из 28 мировых стран, где также присутствует 6 больниц из Израиля.

Еще мы писали, что система здравоохранения в Израиле серьезно загружена, поэтому очереди к врачам становятся длиннее, особенно по сравнению с показателями 2019 года. Минздрав поделился отчетом, в котором указано, сколько гражданам приходится ждать, чтобы попасть на прием, и в каких городах картина наиболее плачевная.

Напомним, минздрав Израиля представил индекс качества больниц, определив, какие медицинские учреждения признаны лучшими, а какие — худшими.