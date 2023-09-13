Жительница Бейт-Шеана вместе с подельниками попала под арест из-за мести бывшему

Первое время на допросах трое задержанных отрицали свою вину.

На этой неделе 31-летней жительнице Бейт-Шеана, а также ее партнеру и его другу, будет предъявлено обвинение в Окружном суде Нацерета, за то, что они совершили поджог автомобиля мужчины, с которым ранее женщина состояла в романтических отношениях.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Главная фигурантка дела подговорила своего нынешнего бойфренда и его друга пойти на преступление, чтобы отомстить бывшему. Расследование выяснило, что двое мужчин в масках прибыли на место инцидента в машине с фальшивыми номерами. Один из них оставался на карауле, а другой облил автомобиль пострадавшего горючей жидкостью и устроил поджог. После чего фигуранты поспешили скрыться с места происшествия, но далеко уехать у них не получилось.

Один из злоумышленников, который сидел за рулем, не справился с управлением и машина влетела в стену, но никто не пострадал. "Горе-мстители", чтобы скрыть улики, решили поджечь и свой автомобиль, а потом убежали.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которым удалось установить владельца машины с поддельными знаками, а потом выйти на троицу подозреваемых и арестовать их. Первое время они отрицали свою причастность к поджогу, но потом один из них раскололся. Подозреваемый рассказал, что план мести придумала женщина, потому что сильно разозлилась на бывшего из-за того, что он ее бросил и женился на другой.

"Курсор" писал ранее, что сотрудники полиции задержали 39-летнюю жительницу Петах-Тиквы по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки.