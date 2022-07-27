Жительница Кирьят-Ате получила 6500 шекелей компенсации за нападения питбуля на ее собаку

Женщина из Кирьят-Ате подала иск против хозяйки питбуля и выиграла суд, теперь ей положена компенсация в размере 6500 шекелей.

Жительница Кирьят-Ате во время прогулки со своей маленькой собачкой были покусаны питбулем, которого хозяйка вывела на улицу без намордника. Теперь пострадавшей она должна выплатить компенсацию в размере 6500 шекелей.

Об этом сообщает издание Krayot.mynet.

Женщина рассказала, что увидела питбуля и его хозяйку, когда они шли им навстречу и сразу обратила внимание на то, что большая собака была без намордника. Опасаясь за своего домашнего питомца породы ши-тцу, она перешла на другую сторону дороги. Но питбуль резко вырвал поводок из рук своей хозяйки и набросился на женщину и ее маленькую собаку. Пес укусил ее за правую руку и растерзал ее любимца.

Оставить питбуля помог случайный прохожий, потому что пес не реагировал на команды своей хозяйки.

На место происшествия приехала «скорая» помощь (МАДА) и госпитализировала женщину в больницу «Рамбад».

Пострадавшая подала жалобу в полицию, а потом судебный иск против хозяйки питбуля, которая не проявила никакого к ней сочувствия. Но ответчица заявила, что инцидент произошел из-за поддразнивания и возбуждения, исходившего от хозяйки ши-тцу.

В результате судья частично удовлетворил иск, обязав хозяйку питбуля выплатить пострадавшей 2081 шекель за медицинские расходы, 4000 шекелей за моральный ущерб, а также 500 шекелей за судебные издержки. Итого, безответственная хозяйка заплатит 6581 шекель.

«Курсор» писал ранее, что на севере Израиля на мальчика напал питбуль.