«Он чуть не убил его»: на севере Израиля на мальчика напал питбуль

Мальчика перевели в операционную и госпитализировали на пять дней в отделение детской хирургии. «Результаты трагичны и имеют тяжелые последствия для его жизни, психического состояния и функционирования», — сказали в суде.

9-летнего мальчика атаковал питбуль, когда ребенок шел с братом по улице к киоску с шаурмой в Ярке. Братья прошли мимо хозяина собаки, которая была привязана на железной цепи.

Согласно предъявленному ему обвинительному заключению, 32-летний житель держал собаку непривитой, без клейма и без лицензии, необходимой для питбуля.

«Его чуть не убили», — заявили в полиции о мальчике на судебном заседании. В материалах дела показано, что собака укусила ребенка, напала на него и потащила к дороге, нанеся ему травмы. Брат мальчика, напуганный нападением, развернулся и скрылся с места происшествия. Наконец, благодаря вмешательству другого человека, который помог спасти ребенка из пасти собаки, владелец собаки смог оттащить ее.

На место происшествия была вызвана медицинская бригада, которая в удовлетворительном состоянии эвакуировала мальчика в Медицинский центр Галилеи. Его перевели в операционную и госпитализировали на пять дней в отделение детской хирургии. «Результаты трагичны и имеют тяжелые последствия для его жизни, психического состояния и функционирования», — заявило обвинение суду.

Полицейская прокуратура приписывает владельцу собаки различные правонарушения, связанные с ее владением и непринятием необходимых мер предосторожности.

«Подсудимый, независимо от его ответа на обвинительное заключение, выражает глубокую скорбь и большую боль по делу, в котором пострадал ребенок, — заявил в ответ адвокат. — Собака содержится в соответствии с законом и имеет лицензию. Она привита». Однако он еще не передал ксерокопию соответствующей лицензии.

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