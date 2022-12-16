Жительнице Израиля во время родов врачи забыли в животе полотенце

Жительница севера страны полгода прожила с полотенцем в животе, которое забыли врачи во время кесарево сечения. Долгие месяцы женщина страдала от сильных болей, но обнаружить, что у нее внутри инородное тело смогли лишь во время ее четвертого визита в медицинское учреждение.

Об этом пишет News.walla.

Инцидент произошел летом 2021 года. Жительница Израиля родила двух дочерей в больнице Назарета. Операция кесарево сечения прошла успешно, хотя женщина жаловалась на боли. Но врачи спустя пару дней сказали, что с ее здоровьем все в порядке и выписали из больницы.

Спустя два месяца женщина снова обратилась в клинику и пожаловалась, что из послеоперационной раны у нее наблюдаются выделения и не проходят жалобы на сильную боль. Пациентку отправили на УЗИ, но в итоге назначили дренирование раны, а не комплексное обследование источника хронической боли.

Через несколько месяцев, в течение которых роженица страдала от симптомов, она пришла в больницу и ее направили на компьютерную томографию. И результаты СT показали, что в ее брюшной полости находится инородное тело. Женщину срочно забрали в операционную и извлекли из чрева полотенце длиной около полуметра.

Согласно данным предварительного расследования, никто из сотрудников медицинского учреждения не заметил, что пропало полотенце. В расчетном листе, который заполняется после операции, не было указано никаких свидетельств его исчезновения.

Женщина намерена подать в суд на больницу за врачебную халатность и требует моральную компенсацию в размере двух миллионов шекелей.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд Тель-Авива удовлетворил иск женщины, которая пострадала во время стоматологической процедуры в поликлинике «Маккабидент» в Кфар-Сабе. В ее легкие попала часть инструмента.