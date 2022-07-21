Жительницу Хайфы подозревают в отравлении мужа-врача

Израильская полиция арестовала 46-летнюю женщину по подозрению в отравлении своего мужа, в ходе расследования выяснилось, что она могла добавлять ему в пищу некий препарат.

Сегодня, 21 июля, полиция задержала жительницу Хайфы по подозрению в попытке отравить своего супруга — врача одного из отделений больницы «Бней Цион».

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что несколько дней назад 49-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с симптомами серьезного отравления. Он плохо себя почувствовал на работе, поэтому его осмотрели коллеги и приняли решение об госпитализации. Обследование указало на отравление.

Полиция в ходе тайного расследования установила, что супруга врача может быть причастна к его ухудшению самочувствия. Есть подозрение, что она добавляла ему в пищу некий препарат, который спровоцировал отравление.

Сегодня было принято решение перевести расследование в открытую фазу, и подозреваемую задержали для допроса. 46-летняя женщина, мать двоих детей, отрицает любые обвинения в свой адрес.

«Курсор» писал ранее, что в больницу «А-Эмек», расположенную в Афуле, с симптомами пищевого отравления обратились 48 человек, которые перед этим побывали на свадьбе.

Еще мы писали, что семь человек, в том числе трехлетний ребенок, умерли на острове Пемба в Танзании после того, как съели ядовитое мясо черепахи. Три человека все ещё находятся в больнице.