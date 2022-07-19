В Афуле почти 50 гостей после свадьбы попали в больницу с отравлением

После свадебного торжества в Афуле почти 50 гостей обратились в медицинское учреждение с подозрением на пищевое отравление.

В больницу «А-Эмек», расположенную в Афуле, с симптомами пищевого отравления обратились 48 человек, которые перед этим побывали на свадьбе.

Об этом сообщает издание Mako.

Известно, что свадебное застолье проходило в зале торжеств в поселке Зарзир. После сообщений о массовом отравлении гостей туда отправились специалисты Министерства здравоохранения. Проверка показала, что торжественный зал работал без лицензии. В результате его деятельность была прекращена, а владельцу сказали появиться на слушании в Минздраве.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Отмечается, что гости, побывавшие на свадьбе, начали жаловаться на боли в животе и высокую температуру. Вероятнее всего, они «подцепили» бактерию Shigella, которой ежегодно в Израиле заражаются тысячи жителей.

«Курсор» ранее писал, что в престижном отеле в Эйлате посетители массово начали жаловаться на симптомы пищевого отравления. Представители министерства здравоохранения начали проверку и отправили образцы еды на экспертизу.

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