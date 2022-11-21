Жительницу Иерусалима и ее сообщника задержали за мошенничество при покупке машин

Сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Иерусалима и ее 30-летнего сообщника из Тель-Авива за многочисленные случаи мошенничества при покупке автомобиля.

Об этом сообщает mynet.

Пара искала людей, желающих продать свои машины, назначала им встречи и обманным путем забирала у них автомобили. Во всех случаях, а уже доказано 10 эпизодов их преступной деятельности, пара действовала по одной и той же схеме.

Злоумышленники договаривались с покупателем о цене, а на заключительном этапе сделки расплачивались за машину чеком без покрытия (чек со счета, на котором недостаточно средств). Либо же они демонстрировали фиктивное подтверждение о банковском переводе средств. Таким образом мошенники получали ключи и документы на автомобиль и после скрывались в неизвестном направлении. Доверчивые владельцы оставались без машины и без денег.

В полицию начали поступать из Иерусалима и центра страны одинаковые заявления и сотрудники приступили к тайному расследованию, которое на заключительной стадии перешло в открытое. И подозреваемые вскоре были задержаны.

В полиции настоятельно просят владельцев, которые хотят продать свой автомобиль, проявлять осторожность, чтобы не попасться на уловку злоумышленников. В частности, не стоит никому передавать ключи и документы, пока вы не убедитесь, что деньги действительно поступили на банковский счет.