Благодаря чату в WhatsApp жильцы дома в Бат-Яме обезвредили взломщицу машин

Жильцам одного из многоквартирных домов в Бат-Яме удалось задержать серийную взломщицу автомобилей. И все благодаря общему чату в приложении WhatsApp.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Один из жильцов написал в чат, что какая-то женщина на парковке пытается взломать машину. Прочитав это сообщение, один из соседей пошел прояснить ситуацию и увидел незнакомку, возившуюся у дверей автомобиля. Он сумел задержать ее и передать полицейским, которых вызвали на место инцидента.

Стражи порядка заметили, что женщина, которую крепко держал мужчина, изрядно нервничает. Неподалеку они нашли дрель, с помощью которой, судя по всему, она пыталась взломать чей-то автомобиль.

У незнакомки при себе нашли два мобильных телефона, один из них зазвонил. Выяснилось, что он принадлежит таксисту, чье авто женщина «обчистила» пару часов назад.

Правонарушительница была задержана и доставлена в участок. Ее дальнейшую судьбу решит вскоре суд.

«Курсор» писал ранее, что 26 октября, сотрудники полиции задержали 51-летнюю жительницу Нетании по подозрению в краже сотен тысяч шекелей у своих соседей.

Еще мы писали, что полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.