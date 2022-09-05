Жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек

Суд Иерусалима продлил срок содержания мужчины под стражей, и ожидается, что прокуроры предъявят ему обвинения в ближайшие дни.

Израильская полиция сообщила в понедельник, 5 сентября, что задержала жителя Иерусалима по подозрению в сексуальных домогательствах к четырем молодым девушкам, включая его сестру.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Мужчина, которому за тридцать, был арестован еще 21 августа и содержался под стражей с тех пор, как полиция допросила его и собрала доказательства. Подозреваемым оказался житель района Гиват-Шауль.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что подозреваемый напал на нее пять лет назад, когда ей было 13, а ее подруге всего 8 лет. Еще одна женщина также призналась, что мужчина привел ее к себе домой и там заставил вступить в половую связь с другим юношей, тоже несовершеннолетним.

Полиция во время допроса еще выяснила, что подозреваемый домогался к своей сестре 14 лет назад, когда она была ребенком.

Магистратский суд Иерусалима продлил срок содержания этого мужчины под стражей на четыре дня, и в ближайшие дни прокуроры предъявит ему обвинения.

«Полиция Израиля будет продолжать разоблачать преступления на сексуальной почве и искать виновных даже по прошествии многих лет с целью привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал ранее, что житель Бней-Брака обвиняется в совершении непристойных действий в отношении учеников школы, где он преподавал.