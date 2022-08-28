Сексуальный скандал в Бней-Браке: учитель обвиняется в растлении несовершеннолетних

Уголовное дело о непристойных действиях преподавателя школы в отношении несовершеннолетних учеников 12 и 14 лет рассматривается в районном суде Бней-Брака.

Житель Бней-Брака обвиняется в совершении непристойных действий в отношении учеников школы, где он преподавал.

Центральная районная прокуратура представила в суд обвинительный акт в отношении Мэнди Даскеля (35 лет) из Бней-Брака за непристойные действия, совершенные им в отношении несовершеннолетних, обучающихся в учебном заведении, где он работал.

В обвинительном заключении адвоката Моше Ехезкеля указано, что с начала 2022 года и в течение примерно полугода Даскель совершал непристойные сексуальные действия в отношении двух несовершеннолетних (12 и 14 лет), обучавшихся в учебном заведении.

Даскель преподавал в этой школе. Пользуясь своим положением и обещая льготный режим одному из потерпевших, он занимался растлением несовершеннолетних. Его действия включали, среди прочего, множественные прикосновения к половым органам учеников и их ягодицам во время перемен, когда Даскель был наедине с несовершеннолетними в запертом классе.

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