Жителя Кирьят-Гата обвиняют в похищении и изнасиловании 10-летнего мальчика

Жуткий инцидент произошел в Бейт-Шемеше. 10-летний мальчик стал жертвой насилия со стороны 23-летнего жителя Кирьят-Гата после того, как он предложил его подвезти.

Прокуратура предъявила обвинение в похищении и изнасиловании 23-летнему жителю Кирьят-Гата после того, как около двух недель назад в Бейт-Шемеше он похитил 10-летнего мальчика и совершил с ним сексуальные преступления.

Об этом передает Maariv.

Согласно обвинительному акту, подсудимый и еще один несовершеннолетний, состоявший с ним в отношениях, предлагали 10-летнему мальчику, стоявшему на остановке, подвезти его до места назначения.

В какой-то момент 10-летний несовершеннолетний, сидя в их машине, открыл дверь автомобиля, убежал и позвал на помощь. Прокуратура попросила суд оставить подсудимого под стражей до окончания судебного разбирательства.

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