Жителя Кирьят-Шмоны обвинили в убийстве подростка и воспрепятствовании расследованию

Правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему жителю Кирьят-Шмоны Лиаду Эдри в убийстве подростка Йоэля Лхангала в городе в прошлом месяце.

Об этом сообщает Haaretz.

Эдри обвиняют в нанесении удара ножом и вскоре после этого сильного удара по Лхангалу ногой в том же месте. Пострадавший рухнул на пол и был доставлен в больницу Зив в Цфате, где его констатировали мертвым.

Лхангал, член общины Бней Менаше, иммигрировал в Израиль из Индии со своей семьей примерно полгода назад и жил в Ноф Хагалиле. В обвинительном заключении сказано, что Лхангал находился со своей девушкой на площади возле здания Гистадрут в Кирьят-Шмоне.

На место прибыли несколько несовершеннолетних, которые побеспокоили пару. Завязалась драка, в которой Лхангал получил синяки на лице и сломал зуб. На место происшествия прибыла полиция, а также Эдри, который осведомился о беспорядках и ушел.

После того, как полиция ушла, Эдри и группа подростков вернулись на место происшествия и подошли к Лхангалу и его девушке, а Эдри сердито махнул левой рукой, крича: «Никто не бьет маленького мальчика».

Между Эдри и Лхангалом завязался конфликт и затем подростки напали на Лхангала. Эдри ударил Лхангала ножом, который он спрятал под рукавом, и покинул это место. Вскоре после этого Эдри вернулся на место и сильно ударил Лхангала ногой в живот, в результате чего он потерял сознание.

Далее Эдри спрятал нож, которым он заколол Лхангала, с помощью других, выбросил штаны и толстовку с капюшоном, которые он носил на месте происшествия, и приказал одному из подростков лжесвидетельствовать в заявлении в полицию.

Помимо убийства, ему также вменяют в вину воспрепятствование правосудию и подстрекательство к даче ложных показаний. Обвинение ходатайствует о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства. Ожидается, что другие подозреваемые, причастные к драке, в том числе несовершеннолетние, предстанут перед судом по делам несовершеннолетних.

30 октября полиция объявила, что первый патрульный, прибывший на место происшествия, подозревается в препятствовании расследованию убийства и в попытке помочь главному подозреваемому. Следователи полагают, что полицейский прибыл на место до убийства и, увидев свою дочь, подругу подозреваемого, не сообщил о драке. Офицера допросили в отделе Минюста, расследующем заявления о неправомерных действиях полиции, отпустили под домашний арест.

Примерно через две недели после убийства командующий Северным округом израильской полиции генерал-майор Шуки Тахауко уволил начальника полиции Кирьят-Шмоны и дежурного офицера в ночь убийства.

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