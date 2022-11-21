ЦАХАЛ в Галилее спас мужчину, оказавшегося на минном поле

Военные ЦАХАЛа помогли 25-летнему мужчине, который потерял управление авто и оказался на минном возле неподалеку киббуца Снир в районе Эцба ха-Галиль.

Об этом сообщает издание «Детали».

Военные из 769-й бригады и 210-й дивизии, которые базируются на Голанских высотах, провели сложную и опасную эвакуацию гражданского и его автомобиля с заминированной территории.

К эвакуации привлекли служащих подразделения инженерных войск, которые обезвредили мины. На месте происшествия присутствовали парамедики, которые помогли пострадавшему водителю.

«Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии арестованы девять разыскиваемых террористов.