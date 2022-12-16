Жителя Восточного Иерусалима задержали за торговлю птицами, охраняемых законом

Силы пограничной полиции (МАГАВ) провели обыск в доме жителя района Рас-эль-Амуд и обнаружили у него 26 особей черноголовых щеглов, которые охраняются законом, а также целый ряд старинных артефактов.

Пограничная полиция получила информацию о незаконном содержании диких птиц и торговле ими жителем Восточного Иерусалима. В доме подозреваемого были найдены щеглы, которые являются охраняемыми птицами. В Израиле запрещена охота на них, а также разведение и торговля. Спрос на эту птицу сделал ее одной из самых популярных певчих птиц среди нелегальных охотников. В последние десятилетия в результате незаконной охоты численность этих представителей семейства вьюрковых в дикой природе значительно сократилась.

Отряд сотрудников МАГАВ заметил, что в доме торговца птицами есть подземный ход. Спустившись по нему, полицейские обнаружили несколько предметов древности и вызвали инспекторов Управления древностей Израиля. Инспекторы, прибывшие на место, идентифицировали предметы как гробницу и глиняную посуду периода Второго Храма. Как оказалось, подозреваемый и его семья пытались скрыть местонахождение артефактов с целью их продажи.

Изъятые находки были переданы Управлению природы и парков, а также Управлению древностей.