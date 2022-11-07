Жителю Реховота, который убил и поджег свою жену, предъявили обвинение

В понедельник, 7 ноября, жителю Реховота Шаю Сальми предъявлено обвинение в убийстве своей жены Яфит Фуриан.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ужасное убийство произошло в Реховоте на Рош ха-Шана. 30-летняя женщина сначала была убита ножом, а потом ее тело сожгли.

В обвинительном акте сказано, что убийство произошло на почве ревности. Женщина хотела расстаться с мужем, забрать детей и переехать в другой дом, но Сальми не хотел этого и уговорил супругу отказаться от своих планов. В конечном итоге они договорились про дальнейшее совместное проживание, но без интимных отношений.

Однако позже мужчина нашел в телефоне жены переписку с любовником, в результате чего между ними начался конфликт. Во время ссоры Сальми нанес жене 22 ножевых ранения, перерезал горло, после чего поджег матрас, на котором лежало ее тело. Другие члены семьи во время убийства были в доме.

Сальми арестовали после инцидента. Его обвиняют в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, поджоге и нападении при отягчающих обстоятельствах.

«Курсор» писал ранее, что отец Шая Сальми, который спас детей из горящего дома, рассказал, что отношения его сына и невесты были хорошими и не было никаких предпосылок, сигнализирующих о возможной опасности.