Убийство в Реховоте: отец подозреваемого рассказал об отношениях в семье

Шокирующие подробности убийства с поджогом в Реховоте взбудоражили город. Мотивы поступка главы семейства неясны никому, даже его отцу.

Вчера в Реховоте произошло резонансное убийство женщины, закончившееся пожаром в квартире. В убийстве подозревается муж. Дети также прострадали от огня и получают помощь в больнице.

Об этом сообщил maariv.

Отец подозреваемого рассказал о спасении детей из горящей комнаты и обнаружении тела женщины: «Они, наверное, поругались. Детей мы воспитаем как следует».

Жители Реховота были шокированы вчера страшным происшествием, в котором обнаружили погибшую от рук мужа женщину, а затем попыткой поджечь их дом вместе с детьми.

В среду отец подозреваемого, который первым вошел в горящий дом и вызволил оттуда детей, задумался, были ли предварительные признаки, сигнализирующие о возможной опасности.

Он сказал: «Абсолютно нет. Их отношения были прекрасными. Они постоянно путешествовали, даже в тот день вернулись с Мертвого моря».

Ранее Курсор писал о пожаре в Реховоте: в квартире обнаружена мертвая женщина и трое пострадавших детей, мужчина задержан. В Реховоте в квартире, охваченной пожаром, спасатели обнаружили труп женщины и троих детей с ожогами. Медики эвакуировали детей в больницу Каплан.

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