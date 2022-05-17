Живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки

Россиянка, которая проживает в Тель-Авиве, устроила дебош в одном из супермаркетов из-за незнакомой украинки. Ранее она жаловалась на своей странице в социальной сети Instagram о том, что в еврейское государство «понаехало» слишком много украинцев, которые будет от войны, начатой рф*.
Об инциденте написали на портале УНИАН.
Сообщается, что беженцы якобы очень нервировали россиянку. Однако она все равно не раз утверждала, что всех украинцев ждет некое «наказание».
«Я прошлась по центру Тель-Авива, ну… это не мой город. Как страшно жить», — цитирует портал российскую блогершу.
Также она рассказала о своей подруге из Вены, которой якобы пришлось уехать из-за «наглых украинцев».
И вот в сети появилось видео, на котором россиянка грубит людям, стоящим в очереди магазина в Тель-Авиве.
Видео блогерша подписала: «За Вену! За Европу! Против Украины!»
Ранее наш сайт сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.
Кроме того, редакция Курсора писала, что СМИ сообщили, что Зеленский обратился за советом к сторонникам Нетаниягу.
Также напомним, что израильские медики спасли жизнь украинскому ребенку.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!