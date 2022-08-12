Знаменитое здание в Иерусалиме спасли от реконструкции

После активных обсуждений муниципалитет Иерусалима принял решение отложить свои радикальные планы по реконструкции здания.

В Иерусалиме отложили планы, касающиеся реконструкции здания Международного центра конгрессов «Биньяней Ха-ума».

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Решение было принято на прошлой неделе после активных осуждений в муниципальном комитете. Здание стоит у западного въезда в Иерусалим, рядом с Центральным автовокзалом и железнодорожной станцией Ицхак Навон.

Комплекс планировалось снести в рамках проекта City Entrance, инвестиции которого составляли 1,8 миллиарда шекелей. Деньги были направлены на оживление въезда в город с помощью новых офисных зданий, отелей, мест отдыха и культуры.

Согласно планам, реконструкция МВЦ предусматривала расширение конгресс-холла до 4500 мест или 6000 мест со стоячими местами. Также было запланировано огромное выставочное пространство площадью 7000 метров под конгресс-холл с центром для посетителей, построенным на верхнем этаже. Для этого архитекторы намеревались снести большую часть исторического здания, оставив нетронутыми лишь небольшие участки первоначального экстерьера.

Известно, что зал был построен в 1951 году архитектором З. Рехтером, который выиграл дизайнерский конкурс в 1949 году. Строительство продолжалось с 1950 по 1963 год, но центр начал действовать уже с 1956 года.

В зале дает концерты Иерусалимский симфонический оркестр, выступают известные зарубежные исполнители, проводятся музыкальные фестивали, конгрессы, устраиваются ярмарки и съезды.

Сообщается, что после решения муниципалитета отложить новые планы реконструкции перед архитекторами была поставлена ​​задача создать новый дизайн, который позволит сохранить первоначальный стиль здания.

«Курсор» писал ранее, что Иерусалим занял последнее место по уровню жизни в Израиле.