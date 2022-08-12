Знаменитое здание в Иерусалиме спасли от реконструкции

В Иерусалиме отложили планы, касающиеся реконструкции здания Международного центра конгрессов «Биньяней Ха-ума».
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Решение было принято на прошлой неделе после активных осуждений в муниципальном комитете. Здание стоит у западного въезда в Иерусалим, рядом с Центральным автовокзалом и железнодорожной станцией Ицхак Навон.
Комплекс планировалось снести в рамках проекта City Entrance, инвестиции которого составляли 1,8 миллиарда шекелей. Деньги были направлены на оживление въезда в город с помощью новых офисных зданий, отелей, мест отдыха и культуры.
Согласно планам, реконструкция МВЦ предусматривала расширение конгресс-холла до 4500 мест или 6000 мест со стоячими местами. Также было запланировано огромное выставочное пространство площадью 7000 метров под конгресс-холл с центром для посетителей, построенным на верхнем этаже. Для этого архитекторы намеревались снести большую часть исторического здания, оставив нетронутыми лишь небольшие участки первоначального экстерьера.
Известно, что зал был построен в 1951 году архитектором З. Рехтером, который выиграл дизайнерский конкурс в 1949 году. Строительство продолжалось с 1950 по 1963 год, но центр начал действовать уже с 1956 года.
В зале дает концерты Иерусалимский симфонический оркестр, выступают известные зарубежные исполнители, проводятся музыкальные фестивали, конгрессы, устраиваются ярмарки и съезды.
Сообщается, что после решения муниципалитета отложить новые планы реконструкции перед архитекторами была поставлена задача создать новый дизайн, который позволит сохранить первоначальный стиль здания.
«Курсор» писал ранее, что Иерусалим занял последнее место по уровню жизни в Израиле.