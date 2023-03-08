Знаменитый израильский актер госпитализирован в тяжелом состоянии

Одного из блестящих театральных и киноактеров Израиля Хаим Тополя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Отметим, что Хаим Тополь является израильским и американскимй актёром, сценаристом и продюсером, двукратным лауреатом премии «Золотой глобус», номинантом на премии «Оскар» и «Тони», одним из основателей Театра Хайфы, первым и единственным израильским актёром, когда-либо номинированным на премию «Оскар».

Он родился 9 сентября 1935 года в Тель-Авиве в семье Рель Голдман и Якова Тополя. В 18-летнем возрасте он на протяжении нескольких месяцев играл в любительских театральных постановках, после чего его призвали на службу в ЦАХАЛ.

В 1961 году он стал основателем собственной театральной группы в Тель-Авиве, тогда же одним из зачинателей Театра Хайфы. Также в тот период он сыграл первую роль в кино – Миху в драме Питера Фрая «Мне нравится Майк».

Первую статуэтку престижной премии «Золотой глобус» в категории «Наиболее перспективный новичок» он получил благодаря перевоплощению в йеменского еврея Салаха Шабати в одноимённой комедии Эфраима Кишона. В 1969 году он получил положительные отзывы от театральных критиков, которые оценили в его исполнении роль Тевье-молочника в спектакле по мюзиклу «Скрипач на крыше», премьера которого состоялась в Театре Её Величества.

Постановка имела большой успех, а потому режиссёр решил её экранизировать. В широком прокате фильм появился в 1971 году, а роль Тевье-молочника вновь досталась Тополю. В итогу он обладателем второго «Золотого глобуса» и номинировался на премию «Оскар», но проиграл Джину Хэкмену.

После номинации на «Оскар» начался карьерный взлет артиста. Среди самых заметных ролей периода 80-х отметим:

доктор Ганс Зарков во «Флэш Гордоне»;

Милос Коломбо в «Только для ваших глаз», Дмитрий Голднер в «Куини»;

профессор Макс Келада в «Непридуманных историях».

С 1998 года в кино не снимается.

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