Шварцнеггер посетил Освенцим и раскритиковал антисемитизм: Огромная тяжесть

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал длинное видео, в котором поделился мыслями, пришедшими ему в голову после посещения Освенцима.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В частности, легенда кино обрушился с критикой на антисемитизм и предубеждения против евреев.

«Когда вы идете по такому месту, как Освенцим, вы чувствуете огромную тяжесть. Повсюду напоминания об ужасах, которые там происходили», – поделился он.

После этого Шварценеггер атаковал растущий антисемитизм во всем мире. Актер призывает людей не верить теориям заговора, потому что это делает их «неудачниками и слабыми».

«Легче оправдываться тем, что еврейский народ сговорился сдерживать вас, чем признать, что вам просто нужно больше работать. Ненавидеть легче, чем учиться. Никто из тех, кто выбрал легкий путь ненависти, не пришел к концу дороге и сказал: «Какая прекрасная жизнь». Нет. Они умирают несчастно. То, как они жили», – заявил он.

Голливудский актер, родившийся в Австрии через два года после окончания Второй мировой войны, также упомянул в видео своего отца, который был членом нацистской партии, назвав его «сломанным человеком». Также во время лекции, прочитанной в Стоктонском университете в Нью-Джерси, актер сказал, что его отцу «приходилось пить алкоголь, чтобы притупить боль».

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