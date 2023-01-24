10 советов для безопасной поездки вашего котенка к ветеринару

Большинство домашних кошек не любит путешествовать. Первая поездка, если она пройдет не слишком приятно, способна вызвать у этих животных огромный стресс и сформировать очень негативное отношение к дальнейшим подобным мероприятиям. Коты – животные территориальные, они привязаны к среде своего обитания и чувствуют себя уязвимыми вне её. Но визиты к врачу – это события, которая непременно случаются, даже если ваш любимец всю жизнь совершенно здоров: плановые приемы никто не отменял.

Вот несколько простых советов, которые дает владельцам котов и кошек доктор Пол Слон, сертифицированный ветеринар и директор по научным связям компании Royal Canine Israel.

1. Никогда не перевозите котенка без переноски. Чтобы путешествие с питомцем было безопасным и максимально комфортным, вам понадобится надёжная переноска, которая защитит его от возможных травм и будет выполнять роль убежища в течение поездки.

2. Переноска должна быть надежной и простой в использовании. Идеально, если она будет состоять из двух частей — надежной нижней и легкоснимаемой верхней. Если котенок вдруг начнет сильно нервничать во время поездки, верхнюю часть можно легко снять и успокоитьпитомца, не доставая из переноски.

3. Независимо от выбранного типа переноски её конструкция должна предусматривать наличие:

— достаточного количества вентиляционных отверстий для хорошей циркуляции воздуха;

— смотрового окна, которое позволяет владельцу и кошке видеть друг за друга (в случае повышенной тревожности у животного можно прикрыть окно или завернуть животное в полотенце или плед, чтобы усилить его ощущение безопасности и уединенности);

— замков, надежно фиксирующих крышку или дверцу.

4. Если питомец ещё не приучен к переноске, заблаговременно познакомьте его с новым предметом. Оставляйте ее открытой в тех местах, где чаще всего бывает котенок. Чтобы ускорить привыкание, периодически раскладывайте внутри переноски любимый корм и всегда поощряйте питомца за проявление интереса к переноске. Перед путешествием положите в переноску кошачью подстилку или немного песка из лотка, который вы обычно используете: привычный запах поможет кошке чувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке.

5. Если котенок отказывается самостоятельно залезать в переноску, нужно поставить ее вертикально, а питомца взять на руки. Однойрукой я советую держать его под передними лапами, а второй — под задними. Поместите животное внутрь, слегка придерживая лапы. Сначала опускайте хвост, а затем остальное.

6. Во время транспортировки очень важно правильно поставить переноску: она должна быть надежно закреплена, чтобы котенок чувствовал себя безопасно и комфортно, это также поможет избежать травм. Лучшего всего разместить её на полу за передним сиденьем или поставить на заднее сиденье и пристегнуть ремнем безопасности.

7. Ведите машину осторожно и чутко, не включайте громкую или агрессивную музыку, говорите с котенком, чтобы успокоить его. Помните – настроение питомца сильно зависит от настроения хозяина.

8. При транспортировке котенка без машины несите его бережно и аккуратно, избегайте лишней тряски и ударов.

9. По прибытию на место, постарайтесь найти спокойный уголок. В некоторых клиниках есть отдельные зоны для хозяев котят со специальным сиденьем. Настоятельно рекомендуется поставить переноску повыше, окном (отверстием) к себе (а не к другим животным!).

10. Если у вас живет несколько питомцев,соблюдайте дополнительные меры предосторожности. После возвращения из клиники оставьте котенка в переноске на несколько минут, чтобы посмотреть на реакцию других питомцев. Если ониспокойны, котенка можно выпускать к приятелям. Но если они напряжены, лучше оставить «путешественника» в отдельной комнате на сутки, конечно, позаботившись при этом о его комфорте, — с лотком, едой и пресной водой! Такое может произойти из-за обилия незнакомых запахов из клиники, но небольшой карантин вернет все в норму.

Royal Canin – известный французский производитель продуктов питания для кошек и собак, который еще с 1968 года работает над созданием сбалансированных кормов для домашних животных. На основе своего многолетнего опыта и данных, полученных от ученых и ведущих ветеринаров мира, в лабораториях компании разрабатывают специализированные продукты для собак и кошек, которые наилучшим образом подходят для конкретной породы, возраста или состояния здоровья.

Очень важно правильно заботиться о четвероногих друзьях, обеспечивать полноценный уход, соответствующий их возрасту и состоянию, быть чуткими к их потребностям! И тогда ваш питомец будет здоров, весел, опрятен и проживет с вами много-много лет.