«Черная пятница» всех цветов радуги

Международный косметический бренд IL Makiage не оставил без внимания любимый праздник всех шопоголиков – BlackFriday. В течение 5 дней – с 22 по 26 ноября – во всех филиалах и на сайте бренда пройдет грандиозная распродажа с невероятной скидкой 40% на весь ассортимент! Акция завершится на исходе субботы.

IL Makiage работает в Израиле уже больше 20 лет. Это крупнейшая монобрендовая сеть в нашей стране, насчитывающая более 40 отделений и 6 школ макияжа. В магазинах IL MAKIAGE вы найдете огромный ассортимент товаров — более 1000 наименований. Вся косметика брендаотличается высочайшим качеством, производится в США, Германии, Италии и Японии и не испытывается на животных. Кроме того, у бренда есть большой выбор веганских товаров. А профессиональные визажисты компании подберут то, что подходит именно вам, и научат пользоваться самымиинновационными средствами макияжа.

Приобрести косметику IL Makiage со скидкой 40% можно 22–26 ноября на сайте https://www.ilmakiage.co.il/ или в одном из магазинов сети по всей стране.