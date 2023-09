Эмма Шапплин: «Когда я выступаю в Израиле, то ощущаю некую духовную связь со зрителями»

Эмма Шапплин приезжает в Израиль 14 октября, в рамках большого международного турне «Venere Grand Classic Tour», с единственным концертом.

Одна из самых успешных сопрано в мире, королева классического кроссовера, невероятная французская певица и любимица израильской публики – Эмма Шапплин в октябре приезжает в Израиль. Уже в четвертый раз она выступит на исторической сцене древнеримского амфитеатра в Кейсарии. В этот раз Эмма Шапплин представит суперсовременное «космическое» и одновременно классически «божественное» шоу в сопровождении хора Израильской Оперы и оркестра «Симфонет Раанана». В преддверии единственного концерта обладательница неповторимо волнующего голоса и по-французски изящной элегантной внешности дала нам эксклюзивное интервью.

Эмма Шапплин рассказала о том, что она любит в Израиле, как оценивает израильских музыкантов и готова переехать в нашу страну.

– Эмма, вы – любимица израильтян, чем израильские зрители отличаются от публики в других странах?

– Я чувствую, что израильская публика очень внимательная, она слушает артиста, ценит голос вокалиста. Кроме того, когда я выступаю в Израиле, то ощущаю некую духовную связь со зрителями.

– Как вы оцениваете акустику, звук на этой исторической сцене древнеримского амфитеатра в Кейсарии?

– Я выступала в Кейсарии трижды, и это было незабываемое ощущение. Очень хочется вернуться на сцену Кейсарии и почувствовать особенную энергетику этого исторического места. Уже волнуюсь перед концертом. (Смеётся)

– Возникают ли у вас какие-то особые ощущения, когда вы выходите на эту сцену?

– Я давно скучаю по сцене театра Кейсарии, где история природа сливается в одно целое. Шум моря, звёздное небо, древнеримская архитектура и волнующая музыка – это настоящая гармония!

– Насколько классическая музыка остается востребованной в современном мире, наполненным рэпом и поп-музыкой?

– Есть очень много прекрасных вокалистов, оркестров и успешных оперных постановок. Мне посчастливилось увидеть многие из них в последнее время в опере Бастилии и в Метрополитен опера. Так что, опера жива, и у неё всегда будет преданная публика.

– Как вы оцениваете израильскую оперную школу и израильских музыкантов?

– Я не раз сотрудничала с израильскими артистами, певцами и музыкантами. Впечатления – всегда самые положительные. Все мои израильские партнёры по сцене – талантливые, внимательны к деталям и очень приятные люди. Работать с ними – одно удовольствие!

– Какие места на Святой земле Вы до сих пор не посетили, но мечтаете это сделать?

– 20 лет назад я долго путешествовала по Израилю. Была в Иерусалиме, подходила к Стене плача, была на Мёртвом море и в Галилее, ходила по пустыне. Очень хотелось бы снова вернуться в эти места, почувствовать их незабываемую атмосферу.

– Что для вас главное в оценке зрителей: цветы, аплодисменты, подарки или что-то еще?

– Каждая аудитория, каждый человек выражает свои эмоции по-своему. Я очень ценю тот тесный духовный контакт, который появляется между мной и зрителем. Это – своего рода обмен энергией, и именно эта энергия держит меня на сцене вот уже много лет.

– Учитывая ваше отношение к Израилю и израильтян к вам, вы уже в 6-ой раз к нам приедете, не хотите ли переехать жить и работать в Израиле?)

– Почему бы нет?! Обожаю израильские пляжи, вкусную еду и тёплые дружеские отношения между людьми.

– Альбому «Venere» 14 октября исполнится год, есть ли у вас задумки для нового альбома или пока рано об этом говорить?

– В последнее время живопись и написание картин занимает всё более важное место в моей жизни, но моя голова уже работает над двумя новыми альбомами. Мне нужно ещё немного времени, чтобы собраться с мыслями, написать музыку, слова и найти хороших партнёров для этой работы. Это произойдёт в ближайшее время, а пока рекомендую нашим читателям послушать мой двойной альбом «Emma Shaplin. The Best of Lounge».

С Эммой Шапплин беседовали София Нимельштейн и Евгений Чак.

Эмма Шапплин приезжает в Израиль 14 октября, в рамках большого международного турне «Venere Grand Classic Tour», с единственным концертом. Израильских любителей изысканной музыки и особенно многочисленных почитателей таланта самобытной певицы, сумевшей объединить несколько жанров в один свой собственный, ждет шикарный подарок: грандиозное супершоу на сцене древнеримского амфитеатра в Кейсарии. На своем октябрьском концерте Эмма Шапплин, как всегда, будет петь на французском, испанском, английском, итальянском и староитальянском языках.

Она исполнит свои самые новые произведения и проверенные годами и странами хиты, в том числе и впервые в живом исполнении прозвучавшую в Кейсарии в 1999-м, а затем сопровождавшую трансляции Чемпионата мира по футболу 2002 года Spente Le Stelle, а также CastaDiva, La Notte Etterna, Falta Tu Estrella, Cuor Senza Sangue, Nothing Wrong, The Inferno, Il Quinto Cielo, Cuerpo Sin Alma, Ira Di Dio и многие другие.

Все лучшее из своего богатого репертуара, а также самые яркие номера из альбома «Venere» Эмма Шапплин будет дарить израильской публике под небом древнего амфитеатра в Кейсарии в сопровождении хора Израильской Оперы и оркестра «Симфонет Раанана».

Грандиозное шоу всемирно известной певицы Эммы Шапплин состоится:

14 октября, на исходе субботы – в амфитеатре Кейсарии



