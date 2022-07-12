Гранд-премьера в Израиле! Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Тель-Авиве

Впервые в Израиле бессмертные шедевры классической музыки прозвучат в исполнении двух ярчайших представителей современной оперной сцены Анны Нетребко (сопрано) и Юсифа Эйвазова (тенор) в сопровождении большого симфонического оркестра Иерусалима под управлением маэстро Марко Боэми.

Выступление Нетребко и Эйвазова в Тель-Авиве будет одним из самых зрелищных шоу сезона. Концерт станет настоящим праздником не только для любителей оперы и поклонников этих исполнителей, но и ярким событием в мире классической музыки.

Первое сопрано мировых оперных рейтингов Анна Нетребко рассказала о подготовке к концерту: «Мы рады представить зрителям новую программу, в которой прозвучат самые известные произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, не теряющих своей актуальности во все времена. Кроме того, мы исполним любимые неаполитанские песни O Sole mio, Torna a Surriento, Non ti scordar di me и другие. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями в гостеприимном Тель-Авиве!»

Анна и Юсиф – идеальная пара, семейный и творческий союз, который объединяет страсть к музыке. Уже давно их выступления в дуэте оцениваются критиками, как самые яркие и страстные. Поэтому неудивительно, что главной изюминкой всей концертной программы в Тель-Авиве будет одна из самых вдохновляющих тем мирового искусства – любовь.

Великолепный дуэт представит израильским зрителям ряд своих любимых композиций из знаменитых опер, мировые хиты, неаполитанские песни и отрывки из оперетт.

Примадонна, мировая звезда и икона стиля Анна Нетребко – сегодня самая известная оперная дива в мире. Её уникальный голос – чистейшее лирико-драматическое сопрано боготворят миллионы поклонников. Признанная публикой и воспетая критикой, она известна и почитаема далеко за пределами круга любителей классической музыки. Поэтому неудивительно, что Анна Нетребко стала первым классическим артистом, вошедшим в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала TIME.

Стремительный взлет международной карьеры Нетребко начался в 2002 году с триумфального дебюта на Зальцбургском фестивале в партии Донны Анны в опере Моцарта «Дон Жуан». Затем последовали контракты в ведущих оперных театрах мира и выступления в самых важных концертных залах. Её исполнение партии Виолетты в «Травиате» Верди в Зальцбурге в 2005 году и её Манон в одноименной опере Массне в Берлине в 2007-м приобрели культовый статус благодаря как вокальному исполнению, так и абсолютной приверженности режиссерской концепции. Яркие события в карьере Анны, такие как видеопроект «Женщина-голос» 2004 года и концерт с Пласидо Доминго и Роландо Вильясоном на Чемпионате мира по футболу в 2006 году в Берлине, которые транслировались по всему миру, принесли ей популярность, сравнимую с популярностью настоящей поп-звезды.

Родившаяся в Краснодаре в 1971 году и получившая образование в самых известных музыкальных институтах России Анна Нетребко на протяжении всей своей карьеры постоянно расширяла репертуар. С годами янтарный тембр её голоса приобрел блеск и богатство оттенков, открывая широкие возможности для дальнейшего творческого развития. Дебюты певицы в роли Эльзы в «Лоэнгрине» Вагнера в Дрездене в 2016 году и в «Тоске» Пуччини в Нью-Йорке в 2018 показывают, насколько умело она планирует карьеру, укрепляя свою репутацию истинной примадонны наших дней. Нетребко является постоянным гостем ведущих оперных театров мира, таких как Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Опера Сан-Франциско, Королевский оперный театр в Лондоне, Ла Скала в Милане, Государственные оперы в Вене, Мюнхене и Берлине, Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Большой театр в Москве.

В ее репертуаре есть как лирические, так и драматические роли: Мими в «Богеме» Пуччини, Виолетта в «Травиате» Верди, Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского, а также заглавные роли в «Лючии ди Ламмермур» Доницетти и «Манон» Массне. Она была почетным участником грандиозных представлений вместе с такими суперзвездами, как Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и Даниэль Баренбойм в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Вальдбюне в Берлине и на Красной площади в Москве, Нетребко продолжает оставаться одной из самых востребованных певиц на Зальцбургском фестивале и выступает на легендарных «Выпускных вечерах» в Лондоне. Талант и творчество Анны были отмечены многочисленными наградами, среди наиболее важных: премии German Media Prize, ECHO Classic, British Classical Award и Casta.

В Тель-Авив Анна Нетребко приезжает вместе со своим мужем – прославленным тенором, Юсифом Эйвазовым. Вот как охарактеризовал его Пласидо Доминго: «Юсиф Эйвазов — лирико-драматический тенор со всей необходимой мощью. Его верхние ноты феноменальны, и он поет с большим чувством».

Юсиф Эйвазов родился в Алжире, но вырос в столице Азербайджана Баку и изначально хотел стать метеорологом. Будучи студентом, он как-то спел перед друзьями на вечеринке и они были настолько впечатлены, что практически заставили его поступить в Музыкальную академию в Баку. Затем Юсиф продолжил обучение в консерватории имени Чайковского в Москве и, наконец, в 1997 году переехал в Италию, чтобы перенимать опыт у легендарного тенора Франко Корелли и сопрано Гены Димитровой. Позднее он совершенствовался на мастер-классах Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Магды Оливеро и других мэтров оперной сцены.

Лирико-драматический тенор начинал свою карьеру в небольших оперных театрах, гастролируя по всему миру по контракту. Поворотный момент наступил в 2008-м, когда певец выиграл Гран-при Международного конкурса в Милане. Через два года состоялся первый громкий дебют артиста на сцене Большого театра в Москве в роли Каварадосси в «Тоске» Пуччини.

Следующей ступенькой к вершине оперного Олимпа стал его дебют в роли Отелло на Международном фестивале оперного искусства, посвящённом 200-летию Дж. Верди, в Равенне на сцене Театра Данте Алигьери в 2013 году. В 2014 году Эйвазов был приглашен дирижером Риккардо Мути на роль Де Грие в «Манон Леско» Дж. Пуччини в Римском оперном театре, где он познакомился с Анной Нетребко.

В 2015 году состоялся его североамериканский дебют в Лос-Анджелесе в опере «Паяцы» под руководством Пласидо Доминго. В том же году Юсиф дебютировал на сцене Метрополитен-опера в опере «Турандот».

Сегодня Юсиф Эйвазов – признанный эксперт по итальянскому репертуару. Он обладатель сильного красивого голоса с металлическим оттенком, характером и с итальянской манерой пения, искренний и чуткий интерпретатор великих теноровых партий опер Верди, Пуччини, Масканьи и Джордано. Среди его звездных дебютов – партия Канию в постановке оперы «Паяцы» Леонкавалло под управлением Пласидо Доминго, партия Калафа в опере Пуччини «Турандот» в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а также премьерное выступление в Берлинской опере в «Трубадуре» Верди – опере, которую он недавно спел с Анной Нетребко в Арена ди Верона.

Эйвазов также исполнил партию тенора в «Реквиеме» Верди и недавно расширил свой репертуар, включив в него французские роли, такие как Дон Хозе в «Кармен» Бизе. Крупные оперные театры Вены, Милана, Рима, Зальцбурга, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Парижа, Берлина и в ведущие театры России, Южной Кореи и Японии с восторгом отзываются о его интерпретациях. Он регулярно гастролирует по миру и поет перед огромной аудиторией на лондонских «Выпускных вечерах» и на таких знаменитых площадках, как Вальдбюне в Берлине и Красная площадь в Москве, вместе с мировыми звездами.

Единственный концерт звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоится 1 октября в Гейхал а-Тарбут в Тель-Авиве. Гастроли организованы агентством Berin Iglesias Art.



Заказ билетов https://cursor.kassa.co.il/announce/72308

Фото: ©Berin Iglesias Art

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