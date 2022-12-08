Ханши – история не для ханжи

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Ханши» с 8 декабря по четвергам в 22:00 на канале НОТ3, а уже с 6 декабря он доступен в HOT VOD.

Жить по традициям или по велению сердца? Посвятить себя любви или пойти по накатанной дорожке, как все родные, друзья и соседи? Эта дилемма стара как мир. А 8 декабря в 22:00 на канале НОТ3 начнется показ необычного, дерзкого и где-то даже вызывающего израильского сериала «Ханши» о борьбе консервативности и чувственности.

Новая комическая драма рассказывает историю религиозной девушки из еврейского района Бруклина. Подобно большинству ровесниц из своей общины Ханши (Ализа Ханович) собирается выйти замуж через «шидух» (еврейское сватовство), родить шестерых детей и готовить чолнт по субботам. Но в отличие от других, у неё есть ещё одна тайная мечта, просто невероятная для приличной религиозной девушки: секс. Много секса. Много секса с израильскими солдатами!

Незадолго до свадьбы с мужчиной, которого она на самом деле не знает, Ханши решает, ко всеобщему удивлению и вопреки сопротивлению своей семьи, бросить все и совершить репатриациюв Израиль… Туда, на далекий Ближний Восток, где под жарким солнцем живут самые разные евреи. И где много, много солдат.

Именно на Святой Земле, в самом сердце Иерусалима, Ханши совершает свое дикое сексуальное путешествие, становясь свободной женщиной, которой она была рождена, пускаясь во всевозможные авантюры и приключения. Теперь она сама контролирует свою жизнь, да еще и ведет за собой друзей, которые выходят из того стерильного вакуума, который они себе создали, встречая людей, с которыми им было запрещено встречаться, и пробуя все, от чего традиции требовали держаться подальше.

Однако переход от жизни по строгим правилам к жизни, где правил нет вовсе, не так прост. Ханши впервые в жизни вынуждена столкнуться со конфликтующими сторонами своей личности –религиозной и сексуальной.

В создании сериала, кроме самой Ализы Ханович, выступившей в качестве автора идеи и сценариста, принимали участие обладатель премии «Офир» за лучшую короткометражку Аарон Гева, Микки Трист, лауреат «Золотого глобуса» Генри Уинклер, звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Кэролайн Аарон, Рони Далуми, Диана Голби и другие.

Ализа Ханович ранее уже была удостоена наград как режиссер. Она родилась в Бруклине, США (как и ее героиня), окончила киношколу Сэма Шпигеля в Иерусалиме. Премьера её студенческой короткометражки «Мушки» состоялась на Берлинском кинофестивале 2016 года, а последний фильм «Шабес кала» участвовал в Фестивале еврейского кино в Иерусалиме. Новая работа Ализы во многом основана на ее собственном опыте новой репатриантки. В планах у молодого режиссера также сотрудничество с театром «Гешер», где она собирается поставить спектакль.

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Ханши» с 8 декабря по четвергам в 22:00 на канале НОТ3, а уже с 6 декабря он доступен в HOT VOD.