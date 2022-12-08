Ханши – история не для ханжи

14:42, Сегодня
Новости партнеров
ханши – история не для ханжи 8 декабря, 2022
Фото:

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Ханши» с 8 декабря по четвергам в 22:00 на канале НОТ3, а уже с 6 декабря он доступен в HOT VOD.

Жить по традициям или по велению сердца? Посвятить себя любви или пойти по накатанной дорожке, как все родные, друзья и соседи? Эта дилемма стара как мир. А 8 декабря в 22:00 на канале НОТ3 начнется показ необычного, дерзкого и где-то даже вызывающего израильского сериала «Ханши» о борьбе консервативности и чувственности.

ханши – история не для ханжи 8 декабря, 2022

Новая комическая драма рассказывает историю религиозной девушки из еврейского района Бруклина. Подобно большинству ровесниц из своей общины Ханши (Ализа Ханович) собирается выйти замуж через «шидух» (еврейское сватовство), родить шестерых детей и готовить чолнт по субботам. Но в отличие от других, у неё есть ещё одна тайная мечта, просто невероятная для приличной религиозной девушки: секс. Много секса. Много секса с израильскими солдатами!

Незадолго до свадьбы с мужчиной, которого она на самом деле не знает, Ханши решает, ко всеобщему удивлению и вопреки сопротивлению своей семьи, бросить все и совершить репатриациюв Израиль… Туда, на далекий Ближний Восток, где под жарким солнцем живут самые разные евреи. И где много, много солдат.

ханши – история не для ханжи 8 декабря, 2022

Именно на Святой Земле, в самом сердце Иерусалима, Ханши совершает свое дикое сексуальное путешествие, становясь свободной женщиной, которой она была рождена, пускаясь во всевозможные авантюры и приключения. Теперь она сама контролирует свою жизнь, да еще и ведет за собой друзей, которые выходят из того стерильного вакуума, который они себе создали, встречая людей, с которыми им было запрещено встречаться, и пробуя все, от чего традиции требовали держаться подальше.

Однако переход от жизни по строгим правилам к жизни, где правил нет вовсе, не так прост. Ханши впервые в жизни вынуждена столкнуться со конфликтующими сторонами своей личности религиозной и сексуальной.

В создании сериала, кроме самой Ализы Ханович, выступившей в качестве автора идеи и сценариста, принимали участие обладатель премии «Офир» за лучшую короткометражку Аарон Гева, Микки Трист, лауреат «Золотого глобуса» Генри Уинклер, звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Кэролайн Аарон, Рони Далуми, Диана Голби и другие.

ханши – история не для ханжи 8 декабря, 2022

Ализа Ханович ранее уже была удостоена наград как режиссер. Она родилась в Бруклине, США (как и ее героиня), окончила киношколу Сэма Шпигеля в Иерусалиме. Премьера её студенческой короткометражки «Мушки» состоялась на Берлинском кинофестивале 2016 года, а последний фильм «Шабес кала» участвовал в Фестивале еврейского кино в Иерусалиме. Новая работа Ализы во многом основана на ее собственном опыте новой репатриантки. В планах у молодого режиссера также сотрудничество с театром «Гешер», где она собирается поставить спектакль.

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Ханши» с 8 декабря по четвергам в 22:00 на канале НОТ3, а уже с 6 декабря он доступен в HOT VOD.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.