Как можно получить гражданство государства Израиль?

Лицо, не имеющее права на гражданство по закону о возвращении, и состоящее в гражданском (незарегистрированном) браке с гражданином Израиля, может получить гражданство после юридической процедуры, которая длится около 7-и лет.

Для этого необходимо подать прошение о получении гражданства в отдел министерства внутренних дел по месту жительства. После подачи документов и проведения экспертизы об искренности намерений лица и наличия семейных отношений с гражданином Израиля, негражданин получит визу 1-бет, которая разрешит ему пребывание и работу в Израиле, при этом не давая право на помощь от Института национального страхования (Битуах Леуми) и права на государственную медицинскую страховку.

Такая виза предоставляется на год, и после 3 лет продления министерство внутренних дел рассматривает просьбу о получении гражданства. Впоследствии, после проведения экспертизы об искренности намерений и наличия семейных отношений с гражданином Израиля, негражданин получает статус временного жителя (5-алеф), дающий право на помощь от Института национального страхования — пособие по безработице, социальные пособия, пенсия по инвалидности, а также право на государственную медицинскую страховку.

Такая виза продлевается на год, и после 4 лет продления министерство внутренних дел рассматривает просьбу о получении гражданства. В просьбу о получении гражданства не вписываются несовершеннолетние дети негражданина.