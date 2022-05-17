Как организовать правильный уход за домашними животными

12 мая в мире отмечался Международный день животных. Братья наши меньшие, как правило, дарят нам много приятных эмоций, а домашние питомцы – еще и эмоциональную поддержку и любовь. Они часто перенимают наши привычки и являются полноценными членами семьи.

Для того чтобы обеспечить полноценный уход за домашним животным, недостаточно просто кормить питомца и покупать ему игрушки. И кошки, и собаки нуждаются в витаминах, сбалансированном питании, учитывающем особенности породы и возраста, прививках, защите от паразитов. Для правильного содержания питомца следует обзавестись специальными аксессуарами для ухода за животными: щётки для вычёсывания шерсти, когтерезки, шампуни, принадлежности для туалета, наборы для ухода за зубами. Постоянное внимание и забота помогают предотвратить проблемы со здоровьем, вызывающие стресс и у питомца, и у его хозяев.

Что обязательно следует приобрести, если вы собираетесь взять в дом питомца:

Домашний туалет

Больших собак для отправления естественных надобностей выводят на улицу, но кошкам, мопсам, той-терьерам, собакам других декоративных пород небольшого размера, больным и старым животным необходим лоток.

Наполнители для туалетов бывают двух видов:

Впитывающие: наполнитель намокает, удерживает влагу и при этом остается мягким. Лоток следует регулярно чистить, полностью меняя материал.

Комкующиеся: после попадания влаги гранулы слипаются в комки, которые легко удалить совком. Менять содержимое следует раз в 5–7 дней.

Наполнители производятся из глины, минералов, остатков зерновых культур, кукурузы и целлюлозы. Для кошек и небольших собак подходят гранулы из дерева хвойных пород. Намокшие участки разрушаются до небольших частиц, продолжая удерживать неприятный запах. Их следует удалять, подсыпая свежий наполнитель.

Комкующиеся материалы не подходят для содержания котят. Любопытные питомцы часто пробуют непривычные продукты на вкус. Попав в желудок, глина налипнет на стенку и разбухнет, что может вызвать болевые ощущения или привести к фатальным последствиям.

Перед покупкой туалета для домашнего питомца обязательно прочтите инструкцию к нему.

Как выбрать корм

Питание питомца крайне важно. Корм следует подбирать, исходя из особенностей породы и возраста, размера и телосложения животного. Если у питомца есть проблемы со здоровьем или склонность к таким проблемам, эти особенности тоже необходимо учитывать при выборе корма. Многие производители, например Royal Canin, выпускают линейки кормов для конкретных пород и с учетом возраста животных. На сайте Royal Canin существует даже специальная система поиска и подбора питания, подходящего именно вашему питомцу. Компания выпускает также корм «Indoor», подходящий для беспородных домашних животных.

Как обеспечить полноценный уход за шерстью животного

Шерсть собак и кошек выполняет терморегулирующую функцию и защищает кожу от внешних воздействий, поэтому уход за шерстью животных относится к обязательным процедурам. Игнорирование правил ухода приводит к возникновению дерматитов, очагов воспалений, подавленному состоянию животного и другим проблемам со здоровьем.

Правила ухода

Купание. Питомцы, часто бывающие на улице, нуждаются в регулярных водных процедурах. «Чисто домашних» купают реже, но и им нужна периодическая ванна. Такой уход позволяет контролировать состояние шерсти, а специальные шампуни для кошек и собак поддерживают здоровое состояние кожи. Перед использованием средства прочтите инструкцию.

Стрижка и тримминг. Парикмахерский уход за питомцами с длинной шерстью не должен вызывать у животного стресс, поэтому важно подготовить его к встрече с груммером. Тримминг необходим собакам с нелиняющим коротким подшёрстком. Некоторые длинношёрстные породы нуждаются в частичном выщипывании. Такой уход практикуется для афганских борзых, чёрных терьеров и представителей других пород.

Вычёсывание. Процедура позволяет нормализовать терморегуляцию, улучшить ток крови и лимфы, защищает от повреждений кожного покрова. Не только питомцы с длинной шерстью, но и короткошёрстные породы нуждаются в периодическом вычёсывании. Если не удалить подшёрсток, он скапливается и мешает нормальному кожному дыханию, а впоследствии превращается в среду для размножения паразитов. Длинношёрстных кошек и собак вычёсывают не менее 4 раз в неделю. Короткошёрстные питомцы нуждаются в уходе за шерстью минимум раз в неделю.

Уход за глазами и ушами

У домашних кошек и собак часто возникают проблемы с глазами. Они могут быть связаны с особенностями породы или появляться в результате неправильного ухода.

Породам со складками на веках, например, шарпеи, необходимо увлажнение глаз. Перед применением средства прочтите инструкцию.

Домашним питомцам с приплюснутой мордой необходимо регулярно протирать область возле глаз, удаляя выделения.

Длинношерстные кошки и собаки способны травмировать глазное яблоко во время сна. Таким животным необходимо вызывать груммера.

Полноценный уход и следование инструкциям по применению специальных препаратов помогут защитить органы зрения домашних любимцев.

Уход за когтями

Для питомцев, постоянно гуляющих на улице, уход за когтями сводится к регулярному осмотру. Домашние кошки нуждаются в постоянном уходе за растущим слоем роговицы. Для любимцев, не покидающих пределов квартиры, лучше купить когтеточки. К ним нужно приучать с первых дней, иначе животное приспособит для ухода за когтями мебель или обои. Если когтеточки недостаточно, следует стричь отросшие когти один раз в 3–4 недели. У персов и сфинксов из-за быстрого роста рогового слоя периодичность может увеличиться до раза в 1,5–2 недели.

Очень важно не забывать заботиться о наших четвероногих друзьях и обеспечивать полноценный уход, чтоб питомец всегда был здоров, опрятен и весел.