Как освоить новую профессию в Израиле

Профессия – это не только способ заработать, но также способ самовыражения и самореализации, очень важный пункт в жизни практически каждого человека.

Переезд в другую страну довольно часто как бы «обнуляет» жизнь, и уже состоявшейся личности приходится искать себя заново. Поиски работы и себя, построение карьеры – трудоемкие и энергозатратные процессы даже в месте, где ты родился и вырос, что уж говорить о новой стране, где все вокруг незнакомое. Как показывает опыт многих русскоязычных (и не только) репатриантов, эта проблема была и остается одной из самых важных. Стоит добавить, что получить достойную профессию и найти хорошую работу довольно тяжело, даже владея языком страны на достаточном уровне, а без этого кажется и вовсе невозможным. Но не стоит отчаиваться: вы и только вы решаете, как построить свою жизнь и какое направление выбрать.

Например, никогда не поздно получить новую востребованную профессию в популярной сейчас бьюти-сфере. В школе yulliaschool – альма-матер израильской индустрии красоты обучают самым востребованным во всем мире бьюти-специальностям: медицинскому маникюру и педикюру, восковой депиляции, коррекции бровей, наращиванию ногтей и ресниц, а также перманентному макияжу. И это далеко не полный перечень курсов. Стоит сказать, что учебный план в школе строится по гибкому графику, с учетом индивидуального темпа жизни и возможностей учащихся: можно заниматься на протяжении 3 месяцев один раз в неделю, но если вы хотите поскорее получить новую профессию и начать зарабатывать, можно пройти курс всего за 10 дней, учась ежедневно. Лучшим выпускникам гарантировано трудоустройство в одном из салонов премиум-класса сети yullia.

Вот, что рассказывает одна из выпускниц, Елена Карпунина:

«Я давно мечтала освоить профессию мастера маникюра. Школу Юлии нашли с мужем в интернете и сразу же отправились по адресу, где проходило обучение. Мне очень понравились учителя, которые с большим уважением и огромным терпением объясняли девочкам азы профессии. Я в тот же день записалась на курсы маникюра, педикюра и наращивания ногтей. Моя преподаватель Анат не только мастер своего дела и профессионал высшей категории, но и очень доброй души человек, всегда поддерживает девочек и находит к каждой свой подход, что крайне важно для начинающих мастеров. Я очень довольна обучением, освоила много нового и могу сказать: все сотрудники этой школы доброжелательны и приветливы. Её основательница — Юлия Галь — тоже посещала нас во время уроков, интересовалась, всё ли нам понятно, давала полезные советы, основанные на личном опыте, что говорит о ней как о чутком руководителе и профессионале. Большинство выпускниц устроились на работу в сеть салонов yullia, а я решила открыть свое дело, и Юлия мне очень помогла в начале. На данный момент я работаю на себя, по своему графику, самостоятельно улучшаю навыки, приобретенные во время обучения. Спасибо yulliaschool за мою новую, интересную и действительно женскую профессию!»

Своим опытом делится и Елена Сухопарова, в прошлом ученица yulliaschool, а теперь сотрудница салона красоты yullia:

«Я никогда в своей жизни не занималась маникюром, но всегда хотела. Долго и тщательно искала подходящие курсы и нашла школу Юлии. Я приняла решение учиться там и с того дня ни разу не пожалела. Первым этапом было знакомство с учителями, они подробно, а главное понятно рассказывали о профессии, и я поняла, что справлюсь. Плюсы этой школы: обучение на двух языках, русском и иврите, что очень важно для меня. Много теории, а главное – много практики с моделями под чутким руководством учителей, быстрые и четкие ответы на все вопросы, а также незаменимая помощь в выборе и покупке инструментов. Профессионалы yulliashcool не только научили меня профессии мечты, но и поверили в меня и в нужный момент очень сильно поддержали. Хочу сказать огромное спасибо учителям школы, Анат и Галине. По окончании курса меня, как одну из лучших выпускниц, пригласили работать в один из салонов красоты yullia!

Салон обеспечивает все необходимые для работы инструменты и материалы. Можно достойно зарабатывать без лишних забот, предоставлено всё! Огромное спасибо вам, Юлия, за возможность самореализоваться».

А вот, что рассказывает о себе выпускник школы Жамсо Очиров:

Я приехал в Израиль 3 года назад и прошёл весь стандартный путь от посудомойщика до сушиста, но душа моя нестандартная всегда рвалась к чему-то творческому. Как-то я случайно услышал историю успеха девушки Юлии из Узбекистана. Она сильно меня тронула, и я начал задумываться, все ли я правильно делаю? Убиваю своё время на ненавистной работе… Я загорелся идеей дарить людям красоту, и оказалось, что у той самой девушки уже 10 лет есть школа, где обучают практическим всем популярным направлениям бьюти-сферы.

Выяснилось, что та самая Юлия уже который год даёт людям возможность получить отличную профессию. Этот момент я пропустить не мог! Я пришёл в школу, где познакомился с её директором Нарминой, человеком очень отзывчивым и чутким. Затем познакомился со своим преподавателем Галиной, она просто огонь! Учитель – бомба! Было много теории и практики. Я думал про себя: зачем я трачу столько времени на нанесение лака? И только спустя время, уже во время реальной работы, начинаешь понимать, как это было важно! Чего именно добивалась Галина от нас. С самых первых дней она учила нас выполнять свою работу качественно и быстро! Хочу еще добавить: yulliashcool — это лучшее что произошло со мной в Израиле!

Если вы мечтаете изменить свою жизнь, совмещать творческую работу с достойным заработком, то yulliashcool идеальное для этого место»!

Ознакомиться с полным перечнем профессий и записаться на курсы можно тут:

http://yulliaschool.ru/?utm_source=pr_july&utm_medium=article